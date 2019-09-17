İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı.

Bayburt'ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı.


Öğrencilerin ve eğitim camiasının heyecanına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Vali Yardımcısı Halit Benek'de ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.


Şiirlerin okunmasının sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi. Program yine öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi yapılmasıyla sona erdi.


Törenin sonunda öğretmenler ve katılımcılarla bir süre sohbet eden Başkan Hükmü Pekmezci yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.