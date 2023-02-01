İnternet haber siteleri için BİK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren yönetmelik değişiklikleri öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle Basın İlân Kurumu İlân Portalı Yönetmeliğinin 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gazetelerde” ibaresi “gazete ve internet haber sitelerinde” şeklinde değiştirildi. Aynı yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı da “Gazete ve internet haber sitelerinde yayımı zorunlu resmi ilanlar” şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikteki değişiklik ile internet haber siteleri, 1 Nisan 2023'ten itibaren BİK'e ait resmi ilan ve reklamları yayımlaması bekleniyor. Yönetmelik hükümleri Basın İlan Kurumu Genel Müdürü tarafından yürütülecek.

Yönetmeliğin maddeleri, resmi ilanların tıpkı basılı gazetelerde olduğu gibi internet siteleri üzerinde de baskı aracı olarak kullanılacağının işaretini veriyor.