İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudular

Merkez bünyesinde bayanlara yönelik açılan işaret dili kursunda eğitim alan kursiyerler, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kapsamında işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudular.

Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nı TBMM'de kabul ediliş gününe özel olarak işaret diliyle okuyan Aile Yaşam Merkezi kursiyerleri, Türk bayrağı önünde büyük bir gururla kendilerini gösterdiler.