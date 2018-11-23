Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Muhammet Abdullah Kahveci, İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere 50 bin TL hibe verileceğini söyledi.

Kahveci, Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak temel hedeflerinin işsizlikle mücadelede etkin rol oynamak, işgücü piyasasında her geçen gün etkililiğini artıran bir kurum olmak olduğunu ifade ederek, “İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere ise geçici bir süre gelir desteği” dedi.

Kahveci, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Engelli ve Eski Hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezalarından, ilgili kanuna istinaden oluşturulan komisyon marifetiyle engellilerin ve eski hükümlülerin hazırlamış olduğu ve komisyon tarafından kabul edilen kendi işini kurmaya yönelik projelerde, proje sahibine demirbaş malzeme alımı, kuruluş işlemleri ve işletme gideri kapsamında yapılacak harcamalara esas olmak üzere toplamda 50 bin TL hibe desteği sağlandı. Bu projeler; 1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, 4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, 5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler. 6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler. Sonuç olarak, kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülerin, proje hazırlayarak hibe programından yararlanmak istemeleri halinde, Kurumumuz web sayfasında yayımlanan 2019/1 başvuru rehberi ve formu doğrultusunda projenin hazırlanıp istenen evrakların güncel hali kullanılarak 07 Aralık 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir.”

Ayrıca konuyla ilgili olarak Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engellileri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bayburt İŞKUR toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan İl Müdürü M. Abdullah Kahveci, “Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümünde daha etkin bir yol izlemek amacıyla bu toplantının gerçekleştiğini” söyledi. Ayrıca konuşmasında engelli istihdamından bahseden Kahveci “Kurum olarak engelli kardeşlerimizin her daim yanında olduklarını belirterek, hizmet alanımızla ilgili her türlü sorunlarında Kurumumuza şahsen veya telefon yoluyla da ulaşabileceklerini” sözlerine ekledi.

Toplantıların belli aralıklarla gerçekleşeceğini belirten Kahveci daha sonra ise engelli kişilerin soru ve sorunlarını dinleyerek Kurum olarak imkanlar ölçüsünde engelli kişilere desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Toplantıya yoğun ilgi gösteren katılımcılar; bu tür toplantıların devamının kendileri için öneminden bahsetti.