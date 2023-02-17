İşsizlik arttı: 3 milyon 583 bin kişi işsiz

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 10,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 583 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 148 bin kişi artarak 3 milyon 583 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,2 puanlık yükselişle yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azaldı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artışla yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,8, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

İş gücüne katılma oranı 0,9 puan artarak yüzde 53,9 oldu

Türkiye'de, istihdam edilenlerin sayısı 2022'nin ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 565 bin kişi artarak 31 milyon 460 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise bu dönemde 0,7 puanlık artışla yüzde 48,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 565 bin kişi artarak 31 milyon 460 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 48,4'e çıktı. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,3 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 714 bin kişi artarak 35 milyon 43 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 53,9 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda yüzde 36,2 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 62 bin kişi, sanayi sektöründe 90 bin kişi, inşaat sektöründe 57 bin kişi, hizmet sektöründe 356 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,7'si tarım, yüzde 21,4'ü sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 56,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,3 saat olarak hesaplandı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,5 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 16,9 olarak gerçekleşti.