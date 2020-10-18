İstanbul Milletvekili Erdem'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci' ye makamında ziyarette bulundu.

MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ve eşi Zeynep Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın ve eşi Özlem Aydın, MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Belediye Meclis Üyelerimiz Osman Nuri Tuluğ, Suat Doğan, Hasan Karakum, Bayburt İl Genel Meclis Üyesi Bülent Yardımcı ve Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Zengin'in eşlik ettiği ziyarette Belediye Başkan Pekmezci, şehrin tarihi ve kültürü konusunda bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Pekmezci, Belediyemizin hizmetleri ve projeleri hakkında da açıklamada bulundu.

İstanbul Milletvekili Erdem ise misafirperverliğinden ötürü teşekkür ettiği Belediye Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli'in de hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkan Hükmü Pekmezci, ziyaret anısına İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'e Dede Korkut şilti takdim etti.