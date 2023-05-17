İyi, kadınlar 73 kg sıkletinde Türkiye 3.'sü oldu

'sü olarak bronz madalya kazandı.

Bartın'da düzenlenen ve 57 üniversiteden 267 sporcunun katıldığı şampiyonada bronz madalya kazanan öğrenci Kübra İyi, Bayburt Üniversitesinin Türkiye geneli taekwondo derecelerine bir yenisini daha ekledi. Derece yapan öğrencilerin 20 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihlerinde Çin'in Sichuan kentinden düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Oyunlarına (FISU) katılma hakkı kazandığı şampiyona, geniş katılımıyla dikkat çekti.

Başarı sonrası açıklama yapan madalyalı sporcu İyi, "Üniversitemizde başarılarıyla tatlı rekabete vesile olan sporcu arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'de bir geleneğin doğuşuna katkı sunuyoruz. Taekwondo'nun geleceğini doğru okuyoruz ve üniversite olarak sistem yaklaşımları geliştiriyoruz. Sistem odaklı bu düşünce, bizleri madalya kazanmanın ötesinde bir motivasyonla disiplinimizle özdeşleşmeye teşvik ediyor. Böylece başarıyı sistemli ve sürdürülebilir hale getiren bir ekolü inşa ediyoruz. Böylesine güçlü bir sistemde biz sporculara kalan ise inanç ve disiplinle kendini gerçekleştirmek. Daha iyileri için birlikte çalışacağız." dedi.