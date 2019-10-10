İZDES AFAD heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) AFAD 81 İl Projesi kapsamında Bayburt'a gelen Mülkiye Başmüfettişi eski Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ile beraberindeki heyet Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Heyet Başkanı Başmüfettiş Haktankaçmaz ile beraberindekileri Bayburt Valiliği'ne gelişlerinde Vali Epcim karşıladı. Vali Epcim daha sonra Başmüfettiş Haktankaçmaz başkanlığındaki heyet ile Valilik Makamı'nda bir araya geldi.

Burada Başmüfettiş Haktankaçmaz ile beraberindekileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Epcim ziyaret vesilesiyle teşekkür etti.

Mülkiye Başmüfettişi Mehmet İlker Haktankaçmaz ise Vali Epcim'e yeni görevinin hayırlı olması temennisini ileterek konukseverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Heyette İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Keskin, AFAD Grup Başkanı Mehmet Çınar ile AFAD İl Müdürü Adil Arslan yer aldı.

Ziyarette Vali Yardımcısı Halit Benek de hazır bulundu.