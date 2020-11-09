İzmir için toparlanan yardımlar Bayburt'tan yola çıktı

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayburt Valiliği koordinasyonunda toparlanan yardımlar bölgeye gönderilmek üzere yola çıktı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nın belirlediği acil ihtiyaç duyulan gıda ve yaşam malzemeleri dikkate alınarak hazırlanan bir tır dolusu deprem yardımı bölgeye uğurlandı.

Vali Cüneyt Epcim, depremin ardından toparlanan yardımları Bayburt halkının İzmir halkıyla dayanışmasının bir göstergesi olarak göndermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yardım tırının bin gıda kolisi, dört yüz battaniye taşıdığını açıklayan Vali Epcim, “Bundan önce de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde birçok deprem yaşandı. Bu gerçekle yaşayan bir ülke olmanın sorumluluğu içerisinde bu dayanışmayı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Bayburt'ta daha önce de birçok yardım kampanyası düzenlendiğine işaret eden Vali Epcim, “Devletimiz ve milletimizle dayanışma içerisinde güzel işler yaptık. Bu kampanyayı da önemsiyoruz. İzmir halkına Bayburtluların desteğini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayburt insanının cömertliğini görmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kamu kurumları başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız bu kampanyaya destek verdi. Hayırseverlerimiz, esnaflarımız destek oldu. Milli birlik ve beraberliğe güzel bir vesile olmuş oluyoruz. Yardımların İzmir'e sağ salim ulaşmasını temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise kampanyaya gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu belirtti. Başkan Pekmezci, “Hemşerilerimizin ve tüm kamu kurumlarının gösterdiği ilgiden mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Allah yolunu açık etsin. İnşallah hedefine sağ salim ulaşır.” dedi.

Yardımları taşıyan araç konuşmaların ardından dua edilerek bölgeye uğurlandı.

Törene Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.