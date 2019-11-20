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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Köse'den Rektör Coşkun'a ziyaret

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri münasebetiyle Bayburt’a gelen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri münasebetiyle Bayburt'a gelen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarete Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu da eşlik etti.


İki üniversite arasındaki kurumsal işbirliklerinin konuşulduğu ziyarette Bayburt Üniversitesi'nin mevcut yerleşkeleri ve çalışmalarını anlatan Coşkun, üniversiteler arası etkileşimlerin karşılıklı gelişim açısından önemli olduğunu söyledi. Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Köse ise misafirperverliği için Coşkun'a teşekkür etti.

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