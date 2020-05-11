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Jandarma Anneler Günü'nü kutladı

Bayburt’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında ikamet eden ve yalnız yaşayan 65 yaş üstünde olan kadın vatandaşları Anneler Günü vesilesiyle ziyaret etti.

Bayburt'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında ikamet eden ve yalnız yaşayan 65 yaş üstünde olan kadın vatandaşları Anneler Günü vesilesiyle ziyaret etti.


Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri anneler, jandarma ekipleri tarafından unutulmadı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, anneleri tek tek ziyaret ederek sürpriz bir anı yaşattı. Duygusal anlar yaşayan anneler, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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