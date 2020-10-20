Jandarma ekiplerinden droneli denetim

İl Jandarma trafik ekipleri, Bayburt-Araklı karayolunda dronelerin kullanıldığı havadan ve karadan trafik denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde, 11 araç ve araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığımca hem karadan hem havadan denetimlerin arttırılarak devam edeceğini, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri ve ilde meydana gelen trafik kaza sayısını en aza indirebilmek için gereken tedbirlerin alındığını, yapılan tüm denetim ve işlemlerin halkın bilgilendirilmesi amaçlanıyor.