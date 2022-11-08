Jandarma Er Bayram şehadetinin 36. sene-i devriyesinde anıldı

sene-i devriyesinde kabri başında anıldı.

Şehit Jandarma Er Siyami Bayram, Şehit Osman Mezarlığında bulunan kabri başında anıldı. Programa; İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Fikret Görmüş, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Gazi Selami Köksal, askeri erkan ve emniyet mensupları, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, müftülük personeli ile şehidin yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından program, Kur'anı kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.