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Jandarmadan öğrencilere eğitim semineri

Bayburt’ta Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim semineri verildi.

Bayburt'ta Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim semineri verildi.


Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde bulunan Şehit Gürcan Yavuz İlkokulunda öğrencilerin dikkat etmesi gereken “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri” konusunda eğitim verildi. Öğrencilere yönelik olarak verilen eğitimde okula giderken ve okul dönüşünde, internet ortamında dikkat etmesi gereken hususların yanı sıra acil durumlarda yapmaları gerekli konularda bilgilendirme yapıldı.

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