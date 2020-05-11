İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan şehit annelerine 'Anneler Günü' ziyareti

Bayburt’ta jandarma ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret edip, çiçek takdim etti.

Bayburt'ta jandarma ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret edip, çiçek takdim etti.


Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü'nde anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında ikamet eden şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.


Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.