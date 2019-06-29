Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması'nda dereceye giren Bayburtlu kadın çiftçiler ödüllendirildi.

Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programı ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, kırsalda üretici ve girişimci ruha sahip kadın çiftçilere girişimcilik eğitimlerinin verilmesi yolu ile uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesini sağlayarak tarımda kadın girişimciliği artırmak amaçlanmakta.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa başvuruda bulunan 40 kadın çiftçiye, İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli 5 günlük Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verildi. Kadın çiftçiler tarafından eğitim sonrası ilçe/il müdürlüğü çalışanlarının desteği ile projelerinin hazırlanması sağlandı. İl jürisi tarafından, kadın çiftçilerin hazırladığı projeler içinden il içerisinde dereceye giren ilk 10 proje belirlendi. Rize'de düzenlenen Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni'ne dereceye giren ilk 10 proje sahibi kadın çiftçiler ile programa katılarak, dereceye giren ilk 3 proje törende ilan edildi.

Bayburt'tan ilk üç dereceye giren kadın çiftçi projelerinin Türkiye Finali Proje Değerlendirme jürisi tarafından Türkiye Finali Kapsamında Projelerin Değerlendirilmesi yapılacak. Dereceye giren projeler 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde “Girişimci Kadın Çiftçi Ödül Töreni”nde ilan edilecek. Finalde dereceye giren projelere 10.000-40.000 TL, arasında destekleme verilerek hayata geçirilmesi teşvik edilecek.

Rize'de düzenlenen Bölgesel Proje Pazarı'na katılan kadın çiftçiler için, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan'ın katılımı ile ödül ve hediye takdim töreni yapıldı.

Proje pazarında, 1. olan kadın çiftçiye 3 bin TL, 2.olan kadın çiftçiye 2 bin TL ve 3.olan kadın çiftçiye de bin TL'lik ödül çeklerini, Yıldız Pehlivan takdim etti. Proje pazarına katılan 10 kadın çiftçiyede programa katılan protokol üyelerinin eşleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ödül töreni, kadın çiftçilerin projelerini tanıtımı ve birlikte fotoğraf çekimi ile son buldu.