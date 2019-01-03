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Kadın ve Demokrasi Derneği'nden Başkan Ersen'e ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesi Başkanı Senem Daştan, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen’i ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bayburt Şubesi Başkanı Senem Daştan, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen'i ziyaret etti.


Demirözü İlçesinde bayanlara yönelik çalışmalarından ve KADEM'e verilen destekten dolayı Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen'e teşekkür eden KADEM Bayburt Şube Başkanı Senem Daştan, hem bundan sonraki çalışmalarda hem de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçimler içinde başarı dileklerinde bulundu


Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen ise KADEM Bayburt Şubesi'nin nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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