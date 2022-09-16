Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliği (KÜSİ): Bayburt Doğal Taş, Bayburt Üniversitesinin eğitim ve staj partneri oldu

Bayburt'un marka değerleri ile kamusal sorumluluk temelinde paydaşlıklar geliştiren Bayburt Üniversitesi, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren köklü firmalardan olan Bayburt Doğal Taş ile KÜSİ bir dizi kurumsal partnerliği hayata geçirdi. Projeler Üniversitesi vizyonunun sektör sacayağını tesis etmek ve uygulamalı eğitim olanaklarını karşılıklı teknoloji transferi ile entegre hale getirmek amacıyla tasarlanan kurumsal partnerlik ilk olarak öğrenci stajları, okurken çalışma ve Ar-Ge ortaklığı alanlarında uygulamalar yapılacak. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, üniversite üst yönetimi ve Teknoloji Transfer Ofisinden uzman akademisyenlerle Bayburt Doğal Taş Fabrikasını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, KÜSİ paydaşlıkları tek bir alana değil tüm kurumsal süreçlere entegre etmeyi planladıkları yeni bir ortaklık sürecinin heyecanını duyduklarını söyledi. Rektör Türkmen, "Bayburt Doğal Taş ile işbirliğimiz yalnızca mühendisliğin ve teknik bilimlerin spesifik uzmanlık alanlarıyla sınırlı kalmayacak. Burada esnek uzmanlaşma prensibi temelinde biçimlenen yeni küresel dünyanın gereği olarak marka ve teknoloji işbirliğinin temelleri atılıyor. Ar-Ge, teknoloji paylaşımı, marka stratejileri, kurumsallaşma ve pazarlama gibi çok yönlü temelde genişleyen bir karşılıklı faydanın topluma yansımasını inşa edeceğiz. Temel kurumsal felsefemiz 'Paydaşlarımızla birlikte büyümek'. Nitelikli büyüme vizyonumuza ortak olan Bayburt Doğal Taş Fabrikasına, Genel Müdür İsmail Ceylan'ın dış ticaret ve sanayi alanındaki uzman kişiliğinde teşekkür ederim. Ceylan'ın topluma duyarlı ve ülkemize katma değer sağlayan işbirliği vizyonu, Üniversitemizin vizyonuyla kenetlenerek şehrimizin marka değerini yükseltecek" dedi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal ile Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Uçurum, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım, Teknoloji ve Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Didem Güleryüz, Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emin Uslu, Mekatronik Programı Öğr. Gör. Galip Yılmaz ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yakup Gündüz, işbirliği ziyaretinde Rektör Türkmen'e eşlik ettiler.