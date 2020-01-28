Kapalı alanlarda sigara yasağına uyan işletme sahiplerine teşekkür belgesi

Demirözü'nde dumansız hava sahası kapsamında yapılan denetimlerde iş yerlerinde sigara yasağına uyan işletme sahiplerine Kaymakam Ömer Coşkun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Türkiye'de 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” da 2008 yılında yapılan düzenlemelerle kamuya açık tüm kapalı alanlar, 2009 yılında ise özel hukuk kişilerine ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi işletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı. Devletin sigarayla mücadele konusunda yoğun bir gayret içerisinde olmasından dolayı Bayburt'un Demirözü ilçesinde kamuya açık işletmelere dumansız hava sahasıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde işletmelerinde kanuna uyan işletme sahiplerine Kaymakam Ömer Coşkun tarafından teşekkür belgesi verildi.

İşletme sahiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Coşkun, “Devletimiz sigarayla mücadelede hassas davranıyor. Bizde Demirözü ilçemizde işletmelere dumansız hava sahası denetimleri yapıyoruz. Gerçekleşen denetimlerde işletme sahiplerinin, işletmelerinde sigara ve benzeri ürünleri içirmediği görüldü. İlçemiz işletme sahiplerinin bu konuda duyarlı davranmalarından, özverili çalışmalarından ve vatandaşlarımızın ilgi alakalarından dolayı minnettarım. Bundan dolayı bizde işletme sahiplerine teşekkür belgesi vermeyi uygun gördük” diye konuştu.

İşletme sahipleri ise duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ömer Coşkun'a teşekkür ettiler.