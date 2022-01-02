Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bayburt ve Erzincan'da yüksek rakımlı geçit güzergâhlarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Dün başlayan ve aralıklı devam eden kar yağışı Bayburt kent merkezini tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığı arazide 15 santimetreye ulaştı. Kent içinde belediye, köy yollarında il özel idaresi ve şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipinin daha fazla etkili olduğu Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde ve Demirözü-Kelkit yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Tırlar kayıp makaslama yapmamak için yavaş ve tedbirli seyrederken sürgünün olduğu noktalarda bazı araçlar da yolda kaldı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kar ve tipi Erzincan'ın yüksek kesimlerinde de etkisini artırdı. Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının devam ettiği güzergâhlarda bazı tır sürücüleri kazaya sebebiyet vermemek için araç parkında beklemeye koyuldu.

Sırbistan'dan İran'a yük taşıyan sürücülerden Shahram Amir, “Kar, tipi burada fazla. Ekipler yolları temizleyip, tuzladıktan sonra yola devam edeceğiz” dedi.

‘Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı uyarısı'

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojik uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri, Bayburt'un yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.