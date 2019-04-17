Kar yağışı ve buzlanma Kop ile Sakaltutan'da ulaşımı aksattı

Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma Bayburt-Erzurum güzergahındaki Kop Dağında ve Erzincan Sakaltutan'da ulaşımda aksamalara neden oldu. Ağır tonajlı araçlar yolda kaldı, bazı otomobiller yoldan çıkarak maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, kışlık lastiklerini çıkarıp yaz lastiklerini araçlarına takan sürücülere zor anlar yaşattı. Bayburt-Erzurum güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve buzlanma sonucu bazı araçlar kaydı. Bölgede ağır tonajlı tırların yanı sıra çok sayıda araç da kayarak ulaşımda aksamaya neden oldu.

Bayburt-Erzurum karayolu, Kop Dağı Geçidi, buzlanma nedeniyle tedbir amacıyla zaman zaman ulaşıma kapatıldı.

Bayburt ve Aşkale Bölge Trafik ekipleri, her iki yönde de tedbir aldı.

Erzincan güzergahında da Sakaltutan, Sansa ve Tepebaşı mevkiinde kar ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri Erzincan-Erzurum karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalıştı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki kar yağışının devam ettiği, ekiplerin de tedbirlerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta sıfır, Ardahan'da 1 ve Erzincan'da 5 derece ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da; Ergan'da 180, Palandöken'de 128, Konaklı'da 100 ve Sarıkamış'ta 67 santimetre olarak kaydedildi.