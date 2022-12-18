Kardan kapanan yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına karayolları ekipleri yetişti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Bayburt'a gelen vatandaşlar Derebaşı Virajlarında yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar. Bölgede karla mücadele çalışması yürüten Karayolları 106. Bölge Şefliği ekiplerince vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden Bayburt'a hareket eden 2 kişi tipi nedeniyle yolu karıştırdı. Yanlışlıkla dünyanın en tehlikeli yolu olan Derebaşı Virajına sapan vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Aracını durdurarak yardım beklemeye başlayan vatandaşların yardımına ise Bayburt-Çaykara yolu arasında kar temizleme çalışması yürüten karayolları personelleri yetişti.

Soğanlı Dağı mevkiinde vatandaşların mahsur kaldığını gören ekipler kar temizleme araçlarıyla karlı yolları temizleyerek vatandaşların yolunu açtı. Kar temizleme aracı önde yolları açarak ilerlerken vatandaşlar da kar küreme aracının açtığı yolu takip ederek ilerleyebildiler. Ekiplerin yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtulan vatandaşlar, Karayolları 106. Şube Şefliği personellerine teşekkür ederek, Bayburt merkeze ilerlemek üzere yola koyuldular.