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Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği toplantısı

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclis Toplantısı, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleşti.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile Gümüşhane ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek yapılacak çalışmalar hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.

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