Kayıp gazeteci 8 gündür aranıyor

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 8. gününde de sürdürülüyor. Bölgede önüne set çekilerek debisi düşürülen dere içi ve dere güzergahında yoğunlaştırılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Özel İdare ekipleri 10 Mayıs'ta Trabzon-Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon'dan AFAD ekipleri sevk edildi. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç elde edilemedi.

“8 gündür aranıyor”

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına 8. gününde devam edildi. AFAD, UMKE, AKUT ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı su altı arama kurtarma timleri çalışmalarını bugün de sürdürdü. Nişancı'nın düştüğü bölgenin 1 kilometre gerisinde oluşturulan bentte, deredeki suyun sağlıklı tahliye edilebilmesi ve arama yapılacak alanda su akışının en az seviyeye indirilebilmesi için ekipler çalışmalarına devam etti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nde yürüten su tahliye çalışmalarında ekipler, dereden yapılacak tahliye sırasında her ihtimali göz önünde bulunduruyor. Ekipler, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle dağ eteklerinde eriyen karın su seviyesini ve şiddetini artırmasına rağmen vadide ve derede arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt Valiliğinden açıklama

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarıyla ilgili Bayburt Valiliğinden yazılı açıklama yapılarak şu bilgilere yer verildi:

“Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın, Bayburt-Trabzon sınırında yer alan Soğanlı Yaylası Derebaşı Virajları mevkiinde yol açma çalışmalarını görüntülemek istediği esnada üzerine çıktığı kar kütlesinden ayağının kayması sonucu uçuruma düştüğü vadide arama kurtarma çalışmaları AFAD, JÖAK, JAK, UMKE, Emniyet Dalgıç, AKUT, DSİ, İSKİ, Özel İdare ve Karayolları ekipleri tarafından sürdürülmektedir. Ancak bugüne kadar ne yazık ki kendisine ulaşılamamıştır. Karların erimesine binaen giderek debisi artan akarsu, kanyonun içindeki çalışmaları zaman zaman durma noktasına getirmektedir. Bununla birlikte kanyonun devamındaki vadi boyunca arama tarama faaliyeti kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Arama faaliyetlerini zora sokan olumsuz şartları aşmak için mütemadiyen ilave çözüm yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, derin ve sarp kanyon boyunca yoğunlaşan şiddetli su akıntısının yavaşlatılarak debisinin düşürülmesi ile akarsuyun döküldüğü noktalarda bulunan ve derinliği tespit edilemeyen kazanlarda JÖAK timlerinin çalışmalarına imkan tanımak amacıyla 15.05.2019 Çarşamba günü itibariyle Bayburt Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22.Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere yatağının önüne set çekilmesi, set arkasında biriken suyun tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla bir buçuk kilometrelik hat ile olayın yaşandığı bölgeden uzağa isale edilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Bu kapsamda dere yatağına yapımı planlanan su bendi tamamlanmış ve İSKİ'den getirtilen tahliye motorlarının kurulumu sağlanarak tahliye çalışmaları gerçekleştirilmiş, ancak ilk etapta dere yatağından istenen miktarda su çekilememiştir. Kurulan bu sisteme ilave olarak AFAD Başkanlığı vasıtasıyla İzmir AFAD İl Müdürlüğü tarafından temin edilen tahliye borularının ilimize ulaşmasına müteakip su bendinde biriken suyun tahliyesine devam edilecektir.

16.05.2019 Perşembe günü itibariyle bölgede bir yandan ikinci bir bent oluşturma çalışması yapılırken vadi boyunca Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Trabzon AKUT ekibi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Su Altı Arama Kurtarma ve Dağ Arama Kurtarma Timleri tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.”