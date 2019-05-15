Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında 6'ncı gün

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi.

Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bayburt Valiliği koordinasyonunda İSKİ, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dere yatağının önüne set çekilerek, set arkasında biriken suyun tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla 1,5 kilometre hat oluşturup, olayın yaşandığı bölgeden 500 metre kadar uzağa isale edilmesi maksadıyla planlaması yapılan çalışmalara arama kurtarma çalışmaları ile eş zamanlı olarak başlanmıştır. Su bendinin tamamlanmasına müteakip İSKİ'den getirtilen tahliye motorlarının kurulumuna yarın sabah itibarıyla başlanacaktır" denildi.

Açıklamada AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Valilik koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının bugün de sürdürüldüğü belirtildi. Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Trabzon AKUT ekibi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri ile 7 grup halinde planlanan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başlandığı aktarılan açıklamada, zor şartlar altında sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerine bahse konu zorlu şartların üstesinden gelmeye yönelik ilave yöntemler geliştirmek suretiyle devletin ilgili birimleri tarafından sağlanan gerekli bütün araç, gereç ve personel desteği ile etkin bir şekilde devam edildiği vurgulandı.