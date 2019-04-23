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Kaymakam Akın koltuğu çocuklara devretti

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Anaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.


23 Nisanın, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığını ifade eden Aydıntepe Kaymakamı Akın, "Bu tarih Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu duygu ve düşünceler ışığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı ve Milli Mücadelenin 100. yılı kutlu olsun” dedi.


Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın daha sonra anaokulu öğrencileriyle bir süre sohbet ederek makam koltuğunu öğrencilere devretti.


3 anaokulu öğrencisi kısa süreliğine Kaymakamlık koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşadı.


Ziyarete Anaokulu Müdür vekili Merve Birgül, öğretmen Merve Eraslan, Mehmet Akif YIılmazer ve Okul Aile Birliği Başkanı Enver Gür katıldı.

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