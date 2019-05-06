Kaymakam Akın, müze haline getirilen evi gezdi

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Çiğdemlik Köyünde evini müze haline getiren Hasan Erkova'yı ziyaret etti.

Çiğdemlik Köyünde Hasan ustanın adeta müze haline gelmiş, kırman tavanlı, tandırlı, ata yadigarı evini herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, “Bayburt'un bu yöresel evlerinden daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu güzellikler nerede varsa keşfedilmesi lazım. Kestiği odunlardaki zarafet bile Hasan ustanın nasıl bir zanaatkar olduğunun göstergesi" dedi.