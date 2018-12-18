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Kaymakam Coşkun, besicilerle bir araya geldi

Bayburt Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ilçedeki hayvancılık alanındaki sorunları gidermek için besicilerle bir araya geldiKaymakam Coşkun, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda dinledi.

Bayburt Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun ilçedeki hayvancılık alanındaki sorunları gidermek için besicilerle bir araya geldi


Kaymakam Coşkun, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda dinledi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç'ın da katıldığı toplantıda; ilçedeki tarım ve hayvancılık alanındaki sorunlar ile devlet tarafından tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara verilen destekler ve bundan sonra verilmesi planlanan destekler görüşüldü.


Kaymakam Coşkun ve toplantıya katılan vatandaşların fikir ve görüşlerini belirtmesinin ardından toplantı sona erdi.

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