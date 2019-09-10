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Kaymakam Coşkun genç sporcularla bir araya geldi

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, kapalı spor salonunda antrenman yapan güreş takımı ve okçuluk takımı sporcularını ziyaret etti.


Bayburt Demirözü ilçe Kaymakamı Ömer Coşkun, Belediye Başkanı Arslan Gürer'le birlikte kapalı spor salonunda antrenman yapan güreş takımı ve okçuluk takımı sporcularına ziyarette bulundu. Takımların antrenmanlarını izleyen Kaymakam Coşkun ve Başkan Gürer Gençlik ve Spor Müdürü Hayrettin Öner'den faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ayrıca U-13 ve U-19 futbol takımı antrenmanını izleyen Coşkun ve Gürer daha sonra genç sporcularla hatıra fotoğrafı çekildi.


Kaymakam Coşkun'a, Belediye Başkanı Arslan Gürer, İlçe Emniyet Amiri Vekili Veliaddin Özer ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Hayrettin Öner eşlik etti.

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