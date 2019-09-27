Kaymakam Coşkun güvenlik güçlerini ziyaret etti

Bayburt Demirözü ilçe Kaymakamı Ömer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanlığını ve Emniyet Amirliğini ziyaret ederek ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgiler aldı. Polis ve jandarma personeli ile bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun vatandaşa daha iyi hizmet vermeleri için zaman zaman kamu kurum ve personellerini ziyaret ettiğini söyledi. Kaymakam Coşkun, “Vatandaşın huzuru bizim için önemlidir. Gerek can ve mal güvenliği gerekse ilçenin güvenliği için ekiplerimizin olan gücüyle çalışması lazım. Bizler vatandaşın sıkıntılarını sorunlarını gidermek için varız. Tüm çabamız bunun içidir” diye konuştu.

Personellerin talep ve sorunlarını dinledikten sonra başarılar dileyen Kaymakam Coşkun ziyaretini sonlandırdı.