Kaymakam Coşkun nohut hasadına katıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde nohut hasadı başladı. İlçe merkezine bağlı Yelpınar köyü'nde nohut hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Coşkun, ziyareti sırasında eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Kılıç'tan hasat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Hasadın bereketli olmasında temennisinde bulunan Kaymakam Ömer Coşkun, “Çiftçimize her zaman gereken desteği verdik. Bugünde hasat zamanında yanlarındayız. İnşallah çiftçimiz hasattan beklediği ürünü alır. Bol bereketli bir hasat olmasını diliyorum” dedi.

Hasadın yapıldığı tarlada çiftçilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun, daha sonra hasat yerinden ayrıldı.