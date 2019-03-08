Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu

Hüseyin Nüsret Resul Beyler İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'u burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Okul Müdürü Recep Bulut karşıladı.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Coşkun; Kaymakamlık" mesleği hakkında programa katılan öğrencilere bilgi vererek öğrencilerle sohbet etti.

Programın son kısmında öğrencilerin sorularını cevaplayan İlçe Kaymakam Coşkun öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından okuldan ayrıldı.