İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu

Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Hüseyin Nüsret Resul Beyler İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Günleri mesleki tanıtım etkinliğinde öğrencilerle buluştu.


Hüseyin Nüsret Resul Beyler İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'u burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Okul Müdürü Recep Bulut karşıladı.


Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Coşkun; Kaymakamlık" mesleği hakkında programa katılan öğrencilere bilgi vererek öğrencilerle sohbet etti.


Programın son kısmında öğrencilerin sorularını cevaplayan İlçe Kaymakam Coşkun öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından okuldan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.