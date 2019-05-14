Kaymakam Coşkun, öğrencilerle iftar yaptı

Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Lisesi Yemekhanesinde düzenlenen iftar programına Demirözü Kaymakamı Coşkun'nun yanı sıra Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AK Parti İlçe Başkanı Uğur Şeker, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Adem Aktürk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem katıldı.

İftarda öğrencilerin istek, şikayet ve taleplerini dinleyen Kaymakam Coşkun, Demirözü'ndeki Yüksek öğretim öğrencileri de dahil tüm öğrencilere rahat bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri için devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını da ifade etti.