Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat Parkında incelemelerde bulundu

Yakupbdal Göledinde yürütülen çalışmaları incelemek üzere Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı ile Yakupabdal Köyüne giden İlçe Kaymakamı Coşkun, burada Köy Muhtarı Nuh Akyüz ve projeyi yürüten firma yetkilileri karşıladı.

Yürütülen peyzaj projesi hakkında yetkililerden bilgi alan ve çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Coşkun daha sonra köyden ayrıldı.