Kaymakam patates ekiminde çiftçiye eşlik etti

Bayburt'un Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, tarımsal arazilerin ekimini ve ekonomiye katkısını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Kurt ile birlikte ilçeye bağlı Akbulut köyüne ziyarette bulundu. Kaymakam Akın, burada patates ekimi yapan çiftçiye eşlik etti.

Köy arazisini gezen Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, ekilebilir tüm arazilerin köylüler tarafından ekilmiş olduğunu görmekten duyduğu memnuniyetini ve teşekkürlerini muhtar Muhammed Adıgüzel'e iletti. Korona virüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisine rağmen ilçede tarımsal faaliyetlerde herhangi bir eksilme olmadığını aksine büyük bir duyarlılık ile tüm çiftçilerin her seneden daha fazla gayretle toprağını işlediğini belirten Kaymakam Akın, bu sene tarımsal üretimde artış beklediklerini belirtti.

Köyde tanıştığı çiftçi İsmet Çakmak ile de sohbet edip birlikte tarlasına giden Kaymakam Akın, patates ekimi işlemlerinde İsmet amcaya eşlik etti. Bakir topraklarda yetişen Aydıntepe patatesinin çok kaliteli ve lezzetli olduğunu belirten Kaymakam Akın, tüm Türkiye'nin bu lezzeti deneyimlemesini istediğini söyledi. İsmet amcanın patateslerinin pazarlanması konusunda da yardımcı olacağını belirten Akın, Akbulut köyü patateslerinden isteyen vatandaşları muhtara yönlendireceklerini belirtti.