Kediyle tilkinin yemek mücadelesi yüzlerde tebessüm oluşturdu

Çevredekiler, tilkiyi o an buldukları peynir, zeytin, ekmekle besleyerek açlığını gidermek istediler. O anları gören kedi ise yemeğini tilkiyle paylaşmak istemedi. Tilkiye patileriyle vurarak yemeğine ortak olan kedi tilki mücadelesini cep telefonuyla kaydeden Ahmet Eraslan'ın o görüntüleri yüzlerde tebessüm oluşturdu. Tilki ve kedinin sevimli yemek kavgasında kedi geri adım atmayarak aç tilkiyi patileriyle hırpalayarak yemek kavgasının kazanan ismi oldu.