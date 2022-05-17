Kekilli'den Vali Epcim'e ziyaret

Bayburt'a konser vermek için gelen ses sanatçısı Murat Kekilli, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'nde sahne almak üzere Bayburt'a gelen Anadolu Rock Müziği'nin güçlü sesi Murat Kekilli, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, Kekilli'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kekilli ise Vali Epcim'e, yakın ilgisi ve misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişi ile sona erdi.