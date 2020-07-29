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Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi'nde “Harman Şenliği” düzenlendi

Bayburt’un Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’nde “Harman Şenliği” düzenlendi.

Bayburt'un Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi'nde “Harman Şenliği” düzenlendi. Bölgede asırlardır insan gücü ile kullanılan tarım aletlerinin kullanıldığı etkinlikte ekinler tırpan ile elde biçilip bağ yapılarak at arabası ile müzede ki harmana getirildi ve gem sürülerek buğdaylar son halini aldı.


Türküler eşliğinde gerçekleşen “Harman Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.


Düzenlenen etkinlikle Anadolu'nun güzelliklerini, kültürünü, unutulmaya yüz tutmuş muhabbetlerinin yaşatılmaya çalışıldığı belirtildi.


Etkinliğe AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Dr. İbrahim Uslu, İş adamı Ünal Vural, Bayburtlu Gazeteci Dr.Şeref Oğuz, Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi Danışma Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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