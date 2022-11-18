Kentin simgesi Tarihi Bayburt Saat Kulesi'nin restorasyonu tamamlanarak dualarla açılışı yapıldı

Bayburt Belediyesi tarafından, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin de üzerinde önemle durduğu Tarihi Saat Kulesi'nin restorasyonu ve rölöve çalışmaları tamamlanarak bugün açılışı yapıldı.

Yaklaşık 4 ay süren restorasyon çalışmasının ardından asrın yorgunluğunu üzerinde taşıyan Bayburt Saat Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarında çokça yıpranan balkon kısmı ve üst tarafı eski haline uygun bir şekilde restore edilerek yeni görüntüsüne kavuştu. Saat kulesi önünde dualarla açılışı yapılan programa kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Yeni görüntüsüyle vatandaşların beğenisini ve takdirini toplayan saat kulesi önünde konuşma yapan Başkan Pekmezci, saat kulesi hakkında bilgiler verdi. Saat kulesinin aslına uygun bir şekilde restore edildiğini ve yapımında kullanılan taşlarla kırılan yerlerinin onarıldığını aktaran Pekmezci, "Bu belki bir küçük bir iş gibi gözükebilir ama bu iş yürek ve cesaret işidir. Bugün mutluyuz çünkü kulenin yapımından sonraki döneminde üzerine belli bir basınçla ithal edilen bir ürünle beraber aynı şekile, konuma getirmiş olduk ve bu mutluluğu da taşıyoruz. Artık saat kulesi bizden sonra gelecek nesillere Cumhuriyetin armağanı olarak saat başlarında çalacak, onun mutluluğunu yaşayacağız. Projemizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Restorasyonu üstlenen firmanın taş ustası olan İslam Gülhan'a plaket takdim eden Pekmezci, restorasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı Gülhan'a teşekkür etti. Duaların edilmesinin ardından kurdele kesimiyle açılışı yapılan saat kulesinin hayırlı olmasını dileyen Pekmezci, "Bismillah diyelim, Allah hayırlı etsin. Üzerindeki saat güzel zamanlarda çalsın" diyerek vatandaşların tebriklerini kabul etti. Açılış programı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.