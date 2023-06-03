KHGB dönem başı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) 2023 yılı dönem sonu meclis toplantısı, Vali Cüneyt Epcim'in başkanlığında Öğretmen Evi'nde düzenlendi.

Toplantıda Vali Epcim, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin, köylerin alt yapı hizmetlerini yerine getirmek ve mahalli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulan mahalli idare birimleri olduğunu ve özel idarelerle koordineli bir şekilde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Vali Epcim ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde, 2004 yılında başlatılan KÖYDES projesi sayesinde birliklerin etkin hale geldiğini ve birçok altyapı yatırımının gerçekleştirildiğini vurguladı.

Vali Cüneyt Epcim, toplantıda söz alan köy muhtarlarını dinleyerek, köylere hizmet götürme konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla kesintisiz hizmet sunulacağını ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Dr. Talha Övet, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Genel Sekreter Hayrettin Koçyiğit, KHGB Müdürü Erkan Karakoyun, birlik encümen üyeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve muhtarlar katıldı.