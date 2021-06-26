Kimlik kartı yerine ehliyetle sınava girmek isteyen öğrenci alınmadı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Bayburt'ta heyecandan kimlik kartı yerine ehliyetini alarak okula koşan öğrenci içeri alınmadı. Öğrenci 1 yıl boyunca verdiği emeğin boşa gittiğini söyledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binaya girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken öğrencilere maske dağıtılarak ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Görevlilerin maskeyle gezme zorunluluğu olan sınavda öğrenciler sınav sürecinde isterlerse maskelerini çıkarabilecekler.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de öğrencilerin soruları cevaplamak için 135 dakikalık süresi olacak. TYT'ye giren adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da sınava katılacak olan öğrenciler, belirlenen okullarda YKS sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı. Saat 10.15'te sınavın başlamasıyla okul bahçelerinde bulunan aileler çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Bayburt'ta sınav heyecanıyla kimlik kartı yerine ehliyetini yanına alarak gireceği okula gelen bir öğrenci içeri alınmadı. Sınava katılmayan öğrenci, “Çok üzgünüm. Heyecandan kimlik kartımın yerine ehliyeti almışım. Görevliler kabul etmedi. Sınava giremedim. 1 yıl boyunca çalışmam heba oldu” dedi.