‘Kimlik, Kültür ve Medeniyet' konulu panel düzenlendi

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü, Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası kapsamında ‘Kimlik, Kültür ve Medeniyet' konulu panel düzenledi.

Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yaptığı panele, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ve Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Coşkun, alanında saygın konukların konuşma yapacakları panelin, modern çağın kimlik bunalımlarına ve anlam arayışlarına yönelik açıklayıcı bir etkinlik olduğunu söyledi.

Panelde ilk konuşan Cebeci, Osmanlı'nın son zamanlarında İslami kimliğin erozyonu ve medeniyetin yıkılışına dair argümanların ülküler ve değerlerin yozlaşmasıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Kimliği kurtarmak için oluşan akımlarlardan da söz eden Cebeci, İslamlaşmak ile İslamcılık arasında ciddi farklar olduğunu dile getirdi.

Cebeci, İslamlaşmanın öze dönmeyi simgelediğini, İslamcılığın ise sığ ve popüler bir söylem olarak düşünülmesi gerektiğini bildirdi.

Panelin ikinci konuşmasını yapan Kahraman ise, Çoruh Postanesi metaforunu anlatarak sözlerine başladı. Gurbetteki gelinlerin gözyaşları ve sevinçlerini anlatan metaforu, çocukluk anılarıyla birlikte paylaşan Kahraman, gelinlerde okuma yazma olmadığı için mektupları kendisinin yazdığını kaydetti. Kahraman, Mektupları ulaştırma görevini üstlenen Kayınpederlerin eksik gördükleri mektupları Çoruh Postanesine, yani Çoruh Nehrine attığı bilgisini paylaştı. Dinlerin kentlerin ve insanlar arası ilişkilerin temelini attığını belirten Kahraman, sanatı, kentleşmeyi edebiyatı, ticareti, insan haklarını, bilimi, felsefeyi, sivil toplumu ve vakıf kültürünü din merkezinde anlattı.

Panelin son konuşmacısı Hacımüftüoğlu ise, sözlerine insan olmanın kaidelerini irdeleyerek başladı. Medeniyet, kültür ve kimliğin birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, Evrim Teorisine karşı, medeniyetin temelide teknik ve fenin olmadığını; İnsanlık ve Müşfiklik kavramlarının olduğunu söyledi. Batı menşeini Sivil kavramının da doğru bir çağrışım içermediğini bildiren Hacımüftüoğlu, Batının medeniyet anlayışı ve islam medeniyeti arasındaki farkları anlattı.

Panel sonunda Vali Ali Hamza Pehlivan Tarafından moderatör Coşkun ve panelistlere katılım plaketi takdim edildi.

Panele Vali Ali Hamza Pehlivan, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.