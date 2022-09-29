Kırklartepe Barajına yavru balık bırakıldı

Bayburt'ta su kaynaklarının balıklandırılması ve ekolojik dengenin devam edebilmesi için Kırklartepe Barajına yavru sazan balığı bırakıldı.

Bayburt'ta sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlamak için yapılan çalışmalar çerçevesinde merkeze bağlı Göldere köyündeki Kırklartepe Barajına, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ile Hayvan Sağılığı Şube Müdürü Kürşad Yıldız'ın da katılımıyla 232 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Kürşad Yıldız, ildeki diğer göletlerde de balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.