Yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinin belli olmasıyla Bayburt'ta kırtasiyelerde hazırlıklar başladı.

Geçtiğimiz ayda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıklamıştı. Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Eğitim-öğretiminin takvimimi açıklanmasıyla kırtasiyelerde de hazırlıklar başladı.

Bayburt'ta kırtasiye işletmecisi, okulların açılmasına yakın hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kırtasiye çalışanları, kırtasiyecilerin önümüzdeki günlerde daha fazla yoğunluk yaşayacağını belirtti. İşletmeciler, yoğunluk beklemenin yanı sıra, vatandaşlara internet üzerinde yaptıkları alışverişlerde ürünlerin eski mi, yeni mi uyarısında bulundu.

Kırtasiyelerde yoğunluk yavaş yavaş başladığını ifade eden işletmeci, özellikle önümüzdeki haftadan sonra bir yoğunluk bekledikleri değerlendirmesinde bulundu. İnsanlarda geçen sene pandemiden ötürü bir korku olduğunu anımsatan kırtasiyeci, “Bu sene o korkuyu aşmışlar gibi görünüyor. Geçen seneye oranla bir yoğunluk mevcut durumda. Önümüzdeki günlerde daha da artış bekliyoruz” dedi.

Müşterilerin internetten alışveriş yaparken ürünün eski ürün olup olmadığına dikkat etmelerine dikkat çeken kırtasiyeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kitaplarda özellikle güncel olup olmadığına, iskonto fiyatlarına dikkat etsinler. Şu an için çantaya bir rağbet var, daha da bekliyoruz. Anasınıfı listeleri belli olduktan sonra o ürünlere de bir rağbet olacağını düşünüyoruz. İnşallah okul alışverişlerinde önümüzdeki hafta itibariyle yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Okul alışverişlerinde velilerimize önerilerimiz, çocukların sağlığına elverişli ürünlere dikkat etsinler. Ürünleri alırken fiyat politikasına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor, çünkü fiyatlar zamlı şekilde olabiliyor. Pandemide insanlar üzerinde bir korku olduğu için belirsizlik vardı. Şu an için sıkıntı görünmüyor. Bir yoğunluk bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Okul masrafı katladı!

Okulların açılmasına sayılı günler kala alışveriş telaşına düşen veliler, yüksek fiyatlar karşısında ne yapacağını şaşırdı. Kırtasiye fiyatları geçen yıla göre yüzde 300 zamlandı.

Milyonlarca öğrenci okulların açılmasını dört gözle beklerken, veliler de ihtiyaç alışverişine başladı. Ancak raflarda yerini alan kırtasiye malzemelerinin fiyatı cep yaktı.

12 Eylül'de başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kala eğitim masrafları da gündeme geldi. Son fiyatlara göre Bayburt'ta ilkokul 1. sınıfa başlayacak bir öğrencinin defter, kalem, silgi, boya, su matarası, beslenme ve okul çantası gibi malzemelerden oluşan ihtiyaç listesi en az bin 500 TL'yi buldu. Bu fiyat geçen yıl ortalama 400- 500 TL'ydi. Kalitesi daha yüksek ürünlerde ise bu rakam 3 bin TL'yi buluyor. Geçen sene ise 750 TL'ydi.

Kırtasiye malzemesi ve kitap satışı yapan işletmeci, piyasada durgunluğun hakim olduğunu söyleyerek, “Bu yıl kırtasiye malzemelerinin fiyatları geçen yıla göre yüzde 300 oranında arttı. Okula başlayacak bir öğrencinin sadece defter, kalem, silgi, boya, su matarası, beslenme ve okul çantası 3 bin TL'yi buluyor. Bir top A4 kağıdının fiyatı geçen sene 19 TL iken bu sene 100 TL oldu. Test kitapları 50 TL'den 200 TL'ye yükseldi. Öyle bir durumdayız ki esnaf da vatandaş durum karşısında ne yapacağını bilmiyor. Bu yıl işlerimizde durgunluk hâkim. Veliler son ana kadar düşünüyor, en ucuz nereden alabilirim diye sürekli fiyat araştırması yapıyor” dedi.

Servis ücretleri de zamlandı

Benzin ve mazota gelen art arda zamlar okul servisi fiyatlarını da etkiledi. Çocuklarını servisle okula göndermek isteyenler bir kez daha düşündü. Fiyatlar iki katı arttı.

Yardımcı kaynaklar ücretsiz olacak

Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakların da ücretsiz verileceğini müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Paramızla kitap alamıyorduk. Kitap bulamıyorduk. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir notlarını bile satın alamıyorduk. Ama şimdi kuşe kağıtta basılı kitapları ücretsiz olarak her eğitim öğretim yılının başında sıralarının üzerinde yavrularımızın önüne koyuyoruz. Bu yıl ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz” dedi.

Kaynak tutarı 130 milyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dağıttığımız yardımcı kaynak tutarı 130 milyonu buluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar” ifadelerini kullandı.