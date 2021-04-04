Kısıtlamada sessizliğe bürünen Erzincan ve Bayburt'ta vaka artışları devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Bayburt ve Erzincan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hâkim olurken son açıklanan insidans haritasına göre vaka artışları hızla devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Bayburt ve Erzincan'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hâkim oldu. Ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı iki kentte genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla, sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu. Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri tam olanların tedbirlere uymaları konusunda uyardıktan sonra geçmelerine izin verdi.

Bayburt Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonlarını en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cadde, sokak ve kaldırımları deterjanlı sularla yıkayarak temiz bir Bayburt için çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı araç ve yaya trafiğinin az olmasını fırsata çeviren belediye ekipleri, cadde ve sokakları temizleyerek hijyen çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında vaka artışlarının devam ettiği Bayburt 100 binde 244,17, Erzincan 321,20 vaka sayısı ile insidans haritasında yerini aldı.