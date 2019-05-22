Kızılay'dan iftar yemeği

Taşhan'da verilen iftarda orucunu açmak için bekleyen öğrenci ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Ali Hamza Pehlivan hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.

İftar için sıra bekleyen vatandaşların arasına katılarak yemeğini alan Vali Pehlivan orucunu iftara katılanlarla birlikte açtı.

Huzur ve bereket ayı Ramazan'da Kızılay gönüllüleri ile aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Pehlivan, Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Hümeyra Çelik, Kızılay gönüllüleri ve iftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Pehlivan iftar sofrasında bir süre sohbet ettiği Kızılay Bayburt Şubesi yönetim kurulu üyeleri ile bilgi alışverişinde bulunarak çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.