İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay'dan iftar yemeği

Kızılay Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen halka açık iftarda öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi.


Taşhan'da verilen iftarda orucunu açmak için bekleyen öğrenci ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Ali Hamza Pehlivan hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.


İftar için sıra bekleyen vatandaşların arasına katılarak yemeğini alan Vali Pehlivan orucunu iftara katılanlarla birlikte açtı.


Huzur ve bereket ayı Ramazan'da Kızılay gönüllüleri ile aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Pehlivan, Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Hümeyra Çelik, Kızılay gönüllüleri ve iftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.


Vali Pehlivan iftar sofrasında bir süre sohbet ettiği Kızılay Bayburt Şubesi yönetim kurulu üyeleri ile bilgi alışverişinde bulunarak çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.