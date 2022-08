Koçoğlu: “Asfaltsız köy yolumuz kalmadı”

AK Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Nail Koçoğlu, "Son 20 yılda yaptığımız çalışmalarla tüm köy yollarımızın asfaltını tamamladık. Yaptığımız yatırımlarla 159 köyümüzün köy içi asfalt serimini ve 65 köyümüzde de köy içi parke yollarını yaparak bu alanda diğer illerimizi nazaran eşine az rastlanır bir çalışma örneği sergiledik." dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkan Yardımcısı ve İl Bilgi ve iletişim teknolojileri Başkanı Nail Koçoğlu, 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburt'ta İl Özel İdaresi aracılığı ile yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısı konuşan İl Başkan Yardımcısı Koçoğlu, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla 2002 yılından itibaren son 20 senede Bayburt'un birçok noktasında Bayburt İl Özel İdaresi aracılığıyla dev hizmetlerin temellerini attıklarını belirterek, köylerin birçok temel ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

İl Başkan Yardımcısı Koçoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Partimiz, ülkemiz siyasi hayatında tam anlamıyla bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan partimiz, sağlık, eğitim, ekonomi, enerji, adalet, tarım, ulaşım ve turizm gibi birçok alanda yaptığı köklü reformlarla kısa zamanda Türkiye'nin çehresini değiştirmiş ve yaptığı yatırımlarla milletimizin özlem duyduğu bir ülke haline getirmeyi başarmıştır.

AK Parti'nin bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyduğumu belirtiyor, ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' şiarı ile ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Partimizin 21'inci kuruluş yıldönümünün teşkilatlarımıza ve bize desteğini artırarak devam ettiren siz değerli Bayburtlu hemşehrilerime ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Son 20 senede, Bayburt'un 170 pare köyünde içme suyu isale hattı, su deposu, alt yapı ve üst yapı çalışmaları ve çevre temizliği gibi birçok hizmet, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımıza kesintisiz ulaştırılıyor. 2002 ile 2019 yılları arasında Bayburt İl Özel idaresi Su ve kanal hizmetleri müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, köylerde çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen su depolarını yeniden inşa ederek Bayburtlu vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı suyla buluşmasını sağladık. Köylerimizin, 175 adet su deposunu yeniden inşa edip, 53 köyümüzün içme suyu şebeke hattını yeniledik. 55 adet su deposunun da bakım ve onarım işlerini bu süre zarfında yeniden inşa ettik. Zorlu ve engebeli Bayburt coğrafyasında, kar kış demeden elverişsiz arazi şartlarında, son 20 senede 170 köyümüzün içme suyu isale hattını tamamlayıp 13 köyümüzde sondaj yaparak, vatandaşlarımızın yaşadığı su problemlerini ortadan kaldırdık. Yaptığımız çalışmalarla 170 köyümüzde 230 adet içme suyu deposunun temizlik ve klorlama işlemlerini her ay rutin olarak gerçekleştirerek içme suyunu kullanan vatandaşlarımızın sağlıklı suyla buluşmasını sağladık. Köylerimizin su ve altyapısına 2002 ile 2019 yılları arasında 22 milyon 208 bin lira harcama yaparak köylerimizin altyapı, kanalizasyon ve su problemlerini çözüme kavuşturduk. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Pandemi sürecinin başlangıcıyla birlikte kısıtlı bütçe imkanlarına rağmen, il özel idaremiz köylerimize hizmet götürme noktasında çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. 2020 yılında 61 köyümüzün kanalizasyon şebekesi bakım ve onarımı, 18 köyümüzün içme suyu drenajı, 21 köyümüzde uzunluğu 27 kilometreyi bulan toprak sulama kanalı temizliği ve 26 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ve isale hattının bakımını tamamladık. 2021 yılı içerisinde 44 köyümüzde 4 bin 279 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi bakım ve onarımı, 43 köyümüzde içme suyu şebeke ve isale bakım onarımı, 7 köyümüzün sondajı ve 25 köyümüzün drenaj çalışmalarını tamamlayarak Bayburtlu vatandaşlarımızın yaşam standartlarına katkı sağladık. Köy su depolarımızın enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla 16 köyümüzün su deposuna güneş enerjisi (GES) kurarak hem ekonomiye hem de doğaya katkı sağlayarak önemli oranda tasarruf sağladık. Yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü çalışmalarında, köy yollarımızın menfez, istinat duvarı, parke yapımı, köprü, dere ıslahı, köy içi asfalt ve parke yapımı ile köy yolu asfalt çalışmalarında birçok noktada ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. 19 senede köy yollarımızda, 11 milyon Lira bedelle, 106 istinat duvarı, 246 adet muhtelif ebatlarda menfez, 167 köyümüzde asfalt kaplama, 23 adet köprü, 3 köyümüzde dere ıslahı yapılarak vatandaşlarımızın yol ve ulaşım anlamında problemlerine çözüm ürettik. 2014 yılından itibaren başlattığımız çalışmalar ile toz ve topraklı köy yollarımızın köy içi asfalt serimine başlayarak, birçok köyümüzün köy içi ve köy yolu asfalt serimini tamamladık. 2014 yılında 138 kilometre uzunluğunda, 7 milyon 400 bin Türk Lirası maliyetle 35 köy yolu yaması, 2016 yılında 249 kilometre uzunluğunda 3 milyon 985 bin lira maliyetle 50 köyümüze 43 bin ton asfalt serimi, 2017 yılında 40 köy yolu stabilizesi ve 6 milyon 395 bin lira maliyetle 28 köy içi asfaltı, 2018 yılında 44 köyümüzde 12 milyon 700 bin lira maliyetle köy içi asfaltı ve 5 milyon 908 bin lira maliyetle 98 köy yolumuzda 415 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt, 2020 yılında 9 köyümüzde 3 milyon 355 bin lira maliyetle köy içi asfaltı ile 66 köy yolumuzun 7 milyon 242 bin lira maliyetle sıcak asfaltını tamamladık. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinin başlangıcıyla birlikte kısıtlı bütçe imkânlarına rağmen, kurumlarımız 2020 ve 2021 yılları arasında da kesintisiz hizmet vermeye devam etti. 2021 yılında 8 milyon 700 bin lira maliyetle 81 köy yolumuzun bakım ve onarımını tamamlayarak, asfalt serimini bitirdik. 13 köyümüze 7 milyon 970 bin lira maliyetle 22 bin ton asfalt dökerek köy içi asfaltını tamamladık. Kurumlarımız son 19 senede tüm köy yollarımızın asfaltını tamamladı. Yaptığımız yatırımlarla 159 köyümüzün köy içi asfalt serimini ve 65 köyümüzde de köy içi parke yollarını yaparak bu alanda diğer illerimizi nazaran eşine az rastlanır bir çalışma örneği sergiledik. Köy iç asfalt çalışmalarına 2022 yılı içerisinde başladık, Kalan 11 köyümüzü de hizmet kervanına katmayı hedefliyoruz. 2016 yılında 5 Milyon 300 bin lira maliyetle asfalt üretim ve konkasör tesisi kurarak, idaremize oldukça maliyeti olan asfalt malzemesini kendimiz üretip, diğer belediyelere ve karayolları müdürlüğüne de satışını yapıyoruz.

Destek hizmetleri müdürlüğümüz bünyesinde ki araç parkımızı son 19 senede 2 katına çıkararak 112 adet araç ile ulaşım ve hizmet götürme noktasında vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz. Son 19 yılda 170 köyümüze 2000 adet çöp konteynırı koyarak, her hafta periyodik olarak çöp toplama ve hijyen işlemlerini sağlıyor, araç temini noktasında vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Köy yollarımızın 800 kilometrelik yol ağı, her kış vardiyalı şekilde 40 iş makinamız ve 55 personelimiz ile toplamda 3 bin 200 kilometrelik yol ağını açık tutmak için karla mücadele çalışması yapıyoruz. Köylerimizin ara bağlantı yolları ve arazi yolları, muhtarlarımızla koordineli bir şekilde sürdürülerek, iş makinesi ve greyderler ile her ilkbahar mevsiminde çalışma yaparak bozulan yolları düzeltip stepse yol haline getiriyoruz.

Ülkemizin geleceğinde kritik bir dönüm noktası olan 2023 için niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de hayır olacağından şüphe duymuyoruz. Bayburt'umuzun bu mücadelemizde de en ön saflarda bizimle birlikte olacağına inanıyorum. El ele vererek inşallah 2023'ün Haziran'ından Cumhur ittifakı olarak zaferle çıkacağız."