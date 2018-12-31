Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde sezon açılışı gerçekleştirildi.

Açılış dolayısıyla düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Hanımefendi Yıldız Pehlivan, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen çocuklar, gençler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada geçen seneye göre kar yağışının erken gerçekleştiğini ifade eden Vali Pehlivan bu durumun kar kalınlığını kayak için elverişli hale getirmesi bakımından sevindirici olduğunu söyledi.

Vali Pehlivan, “Çok şükür kış mevsimi kar bereketiyle geldi bu yıl. Pist zemini kayak için son derece müsait. Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi gençlerimizin, çocuklarımızın, kayağı seven ve öğrenmek isteyen her yaş grubunun hizmetine açık durumda. Kayak merkezimizdeki teleski olarak adlandırılan bu taşıyıcı sistem yaklaşık 20 yıl önce meşakkatli bir çalışma ile kurulmuştur. Ancak yıllar içinde oldukça eskimiş ve sürekli arıza vermekteydi. Geçtiğimiz yıl Gençlik Spor Bakanlığımızdan sağladığımız destek ile bütünüyle taşıyıcı sistemleri ve halatlarını yeniledik. İyi ki de bunu yapmışız. Çünkü birçok genç, çocuk ve kayak severler bu merkezden faydalanıyor. Bu sene itibariyle Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin Çevre Düzeni Planı hazırlandı ve Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından onaylandı. Yeni yatırımların yapılabilmesi için gerekli olan bu plan dahilinde merkezimizin telesiyej sistemiyle yeni oluşturulacak pistlerinin projelendirme kısımları tamamlandı, imar planı taslağı çıkartıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde ilgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle bu merkezimiz daha da gelişecek. Özellikle Bayburt - Gümüşhane Havalimanımızın tamamlanmasıyla buranın başta Bayburt ilimiz olmak üzere çevre illerimize, ülkemize hizmet sunacağına ve inşallah yurtdışından da kayak severlerin tercih ettiği bir merkez haline geleceğine inanıyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Bölgenin, Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkına bitişik bir konumda, turizm alanı olarak ilan edilmiş olduğuna değinen Vali Pehlivan, “Merkezimizin yolunu proje kapsamında bir dahaki sezona kadar yapmış olacağız. Bunun da müjdesini şimdiden vermiş olalım. Bölgedeki otel ile ilgili çalışmalarımız da mevcut. Vaktiyle İl Özel İdare tarafından inşa edilmiş olan bu otelimizi de turizme kazandırmak için yapmış olduğumuz görüşmeler var. Bu otelin kayak merkezine kazandırılmasıyla Kop Dağı Kayak Merkezi'nin buna benzer yatırımlar için de bir çekim noktası oluşturacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bölgedeki suların toplanarak küçük göletler haline getirilip dört mevsim ziyarete açılması için proje geliştireceklerini ve KUDAKA'dan sağlanacak destek ile 2019 yılı içerisinde hayata geçirileceğini açıklayan Vali Pehlivan, “Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Türk bayraklarıyla yaptıkları toplu kayak gösterisiyle bizleri heyecanlandıran çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kez daha kutluyorum. Bu tesislerimiz, kayak sporunu öğrenerek, icra ederek yetişen ve sayıları her geçen gün inşallah artacak olan çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde ayakta kalacaktır” dedi.

Vali Pehlivan konuşmasının ardından kar motoruyla pisti gezdi. Etkinlik sporcular ile halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi. Kayak severler gün boyu pistin tadını çıkardı.