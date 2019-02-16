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Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Bayburt’ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nde, Bayburt Üniversitesi tarafından şenlik düzenlendi.

Bayburt'ta, Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, Bayburt Üniversitesi tarafından şenlik düzenlendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Etkinlik kapsamında kayak merkezine gelen çoğunluğu üniversite öğrencisi yüzlerce vatandaş, karla kaplı tepelerden kızak, şambrel ve naylonlarla kayarak eğlendi.


Katılımcılara çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik, yerel sanatçılar tarafından verilen konserin ardından son buldu.

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