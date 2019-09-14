Kop Tünelinin bir kısmı 2020'nin sonunda trafiğe açılacak

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, yapımı devam eden çalışmalarla ilgili açıklamada bulunarak, Kop Tünelinin bir kısmının 2020'nin sonunda trafiğe açılacağını söyledi.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal kentte çalışmaların sürdüğü Kop Tüneli, Vauk Tüneli, Bayburt Gümüşhane Havaalanı ve Bayburt Araklı yolu arasındaki viyadükle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'la birlikte Bayburt Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Milletvekili Battal, Kop Tüneli'nde çift vardiya usulüyle yoğun bir çalışma temposu olduğunu ve 2020'nin sonunda tünelin bir kısmının trafiğe açılacağını söyledi. Vauk Tüneline ilişkin de buradaki çalışmaların Kop Tüneline göre teknik olarak daha kolay bir şekilde ilerlediğini ifade eden Battal, çalışmaların çift tüpte sürdüğünü belirtti. Battal ayrıca Bayburt Gümüşhane Havalanında 2020 sonunda zemin çalışmalarının biteceğini, önümüzdeki yılın bütçesinin açıklanmasıyla birlikte terminal ihalesinin de yapılıp eş zamanlı olarak havaalanı projesinin tamamlanacağını söyledi. Battal, kenti kısa yoldan Trabzon'a bağlayan Araklı Tünelinin Bayburt kısmında devam eden viyadük yapımının da bu sezonun sonuna yetişeceği müjdesini verdi.

2020'nin sonunda Kop Tüneli'nin bir kısmı trafiğe açılmış olacak

Milletvekili Battal, ulaşımda kente nefes aldıracak projelerin son durumu hakkında bilgi verdi.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yapımı devam eden tünelin bin 800 metre Bayburt tarafından bin metre de Erzurum yönünden ilerlediğini ifade eden Battal, Vauk Tünelindeki çalışmalarında çift tüpte sürdüğünü kaydetti.

Projelerle ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Battal, bu iki projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Kop Dağı' Tünelindeki çalışmaları gidip yerinde inceledik. Bin 800 metre Bayburt tarafından ayna kısmına kadar ilerledik. Bin metre kadar da diğer karşı huduttan tünel çalışması devam ediyor. Yine aynı şekilde birde orta kısımdan giriş yapmışlar. Son üç ayda Kop Dağı'nda 6 aynadan çok yoğun bir şekilde çift vardiya çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar bu tempoyla devam ederse 2020'nin sonunda bir kısmı trafiğe açılmış olacak.

Yine aynı şekilde gidip inceleme fırsatı bulduğumuz Vauk Dağı'nda ki tünel çalışması da son hızla devam ediyor. Oranın zemini Kop Dağı'na göre tünel açılması konusunda daha kolay. Dolayısıyla burada da çift tüpte çalışmalar hızı bir şekilde devam ediyor. Bu tünellerin bitiş hususu tabi ki önlerine çıkan problemlerle alakalı bir durum. Kop Dağı'nda yoğun bir şekilde zemin üst taraftan su alıyor. Sürekli yağmur yağıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama bununda fiziki tedbirleri alınıyor. Zemine damlayan suların dışarı alınması konusunda teknik şartlarla su dışarı alınıyor. Dolayısıyla her iki tünelimizde de bu çalışmaların devam etmesi bizim için önemli, memleketimiz için de heyecan verici.”

Havaalanındaki çalışmalar son sürat sürüyor

Bayburt Gümüşhane Havaalanındaki çalışmaları da yerinde incelediğini ve teknik ekipten bilgi aldığını dile getiren Battal,

“Yine Bayburt- Gümüşhane Hava alanının son durumunu gittik kendi gözlerimizle müşahede ettik. Zemin sıkılaştırma çalışmaları hemen hemen bitmek üzere. Biz gittiğimizde 5 metrelik bir alan kalmıştı. Dolayısıyla bizim Bayburt Gümüşhane havaalanındaki çalışmalarımızda kendi temposuyla sürüyor. Bu şartlarda çalışmaların sürmesi durumunda 2020 sonunda zemin çalışmalarının biteceğini öğrendik. Planlanan zamanda havaalanımızın hizmete girebilmesi için önümüzdeki yıl bütçesinden terminal çalışmalarının ihalesinin yapılması ve eş zamanlı olarak bitirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Araklı tüneline çıkan viyadük bu sezon sonuna yetişiyor

Bayburt'u kısa yoldan Trabzon'a bağlayan Araklı Tüneli'nin Bayburt kısmında devam eden viyadük çalışmalarında sona yaklaşıldığı müjdesini veren Battal, “Biz iki ay önce orada gerekli incelemelerde bulunmuştuk. Araklı Bayburt istikametinden geldiğinizde duble olmayan bir yolla seyahat ediyorsunuz. Yolun asfalt kalitesi oldukça güzel ama eski Türkiye manzaralarından kalma duble olmayan bir yol yadırganabiliyor. Ama ormanın derinliklerinden çok güzel bir yolculukla tünele giriyorsunuz. Tünelden çıkınca Bayburt için çok kestirme bir yol, ama orada ciddi bir viyadük ihtiyacının olduğunu görüyorsunuz. Viyadüklerin dikey çalışmaları geçen senelerden yapılmıştı. Bu sene yoğun bir uğraş neticesinde dün Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden aldığım son bilgilerle bugün itibariyle köprü haline getirme çalışmaları da başladı. Dolayısıyla tır geçişini temin edebilmek için Trabzon istikametinden gelen yük taşıyan tırların Arpalı'daki kavşağı dönemeyecekleri için oranın yıkılması ve düzlenmesi hesabı da yapıldı. Dolayısıyla bizim Karayolalrı Bölge Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgiler ve yüklenici firmayla yapılan görüşmelerden sonra sevinçle müşahede ettik ki, bu sezon sonuna bizim Bayburt kısmına tekabül eden viyadük çalışmaları da bitmiş olacak. Dolayısıyla tünelden çıktıktan sonra bir uçakla süzülüp iner gibi Vanşen köyünün girişine kadar rahat bir şekilde inmiş olacaksınız” ifadelerini kullandı.